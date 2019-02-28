В Украине разрешат проектировать высотки по всей стране

Глава Минрегиона отметил, что соответствующие изменения в ГСН обеспечат надежность и качество конструкций.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разрабатывает изменения в государственные строительные нормы (ГСН), которыми предлагается установить новые требования к минимальной толщине перекрытия зданий, что позволит строить их на территориях с сейсмичностью до 7 баллов, то есть на всей территории Украины.

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Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, соответствующие изменения прописаны в ГСН "Высотные здания и комплексы".

"Подавляющее большинство территории Украины имеет сейсмичность до 6 баллов. А есть отдельные регионы и районы в Закарпатской, Одесской областях и Крыму, где сейсмичность достигает 7 баллов. И, согласно действующим ГСН, там не разрешается строить высотные здания выше 73,5 метра. Сейчас мы уже усовершенствовали и расширили районирования Украины по сейсмическим показателям. Ранее оно не было конкретизировано и это создавало возможную угрозу безопасности", - отметил он.

"Теперь там учитываются все жилые и общественные здания выше 73,5 метра и все объекты со значительным классом последствий. Эта норма в изменениях в ГСН относительно сейсмичности и вступает в действие 1 мая. Что мы хотим сделать - это установить новые требования к минимальной толщине перекрытия зданий. Эти изменения предлагаются в новой ГСН относительно высотных зданий, которая сейчас обновляется", - написал он.

Благодаря этому, по словам Парцхаладзе, такие высотные дома можно будет безопасно возводить на территориях с большей сейсмичностью, чем 6 баллов. То есть, по всей Украине, отметил он.

Парцхаладзе добавил, что изменения обеспечат надежность и качество конструкций, что, в свою очередь, будет способствовать повышению безопасности и комфорта людей.

"Согласно предложенным изменениям, проектирование высотных домов в сейсмических зонах (6 баллов и выше) необходимо выполнять в соответствии с ГСН "Строительство в сейсмических районах". Сейсмичность площадки строительства определяется по картам сейсмического районирования и результатам микросейсморайонирования", - отметил он.

Парцхаладзе подчеркнул, что перекрытия следует выполнять из неразрезной монолитной железобетонной плиты с минимальной толщиной 200 мм.

"При необходимости, перекрытие усиливается капителями или балками (ребрами). Не следует устраивать вентиляционные шахты и другие отверстия в зонах условных (арматурных) балок плоских перекрытий", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Минрегион разрешил размещать парковки на эксплуатируемых кровлях общественных зданий и сооружений за исключением социальных учреждений – детских садов, школ и корпусов учреждений здравоохранения с палатами.

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.