Штраф BP за разлив нефти в Мексиканском заливе составит $13,7 млрд

Суд Нового Орлеана отклонил прошение британской компании BP о снижении максимального штрафа в 13,7 миллиарда долларов за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году, сообщает Прайм со ссылкой на Рейтер.

Окружной судья Карл Барбье (Carl Barbier) согласился с федеральным правительством в том, что максимальный гражданский штраф для BP должен составить 4,3 тысячи долларов за каждый баррель пролитой нефти.

Британская компания пыталась добиться снижения штрафа до трех тысяч долларов, чтобы в итоге заплатить 9,57 миллиарда долларов. Барбье до сих пор не вынес окончательный вердикт и неизвестно, когда приговор будет вынесен.

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Представитель BP Джефф Моррелл (Geoff Morrell) заявил, что компания не согласна с решением суда и будет рассматривать возможности оспорить постановление.

Ранее Карл Барбье постановил, что небрежные или умышленные действия британской компании привели к разливу 3,19 миллиона баррелей нефти в заливе. По этой причине он предложил максимальный штраф для BP.

Взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в апреле 2010 года обернулся крупнейшей экологической катастрофой в истории США. Остановить утечку нефти удалось лишь к 4 августа 2010 года. В результате аварии погибли 11 человек. Выплаты по всем претензиям, связанным с аварией, оцениваются более чем в 42 миллиарда долларов, однако эта сумма может вырасти в связи с дополнительными претензиями, считают эксперты.