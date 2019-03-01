Депутаты повысили пошлины на экспорт металлолома из Украины

Рада продлила на два года и повысила до 58 евро за тонну экспортную пошлину на металлолом.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и за основу проект закона о продлении на два года и повышении до 58 с 42 евро за тонну экспортной пошлины на металлолом.

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За принятие законопроекта о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения "Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" проголосовали 234 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, председатель Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк отметил, что это позволит ликвидировать дефицит этого сырья для украинских предприятий.

«Это уже третий металлургический закон. Предыдущие сработали эффективно. Объёмы поставок отечественного металлолома растут три года подряд. Удалось сократить дефицит металлолома для украинских металлургических заводов с 9% до 2%», - отметил он.

При этом депутат подчеркнул, что сегодня есть новые вызовы, «потому что цена на металлолом в мире выросла на 30%, продолжается военная агрессия против Украины, импорт металлопродукции в Украину превышает экспорт».

По словам Галасюка, принятие законопроекта позволит сохранить 20 тыс. рабочих мест в отрасли, даст 1,5 млрд долл. валютной выручки в экономике страны и дополнительные 1,5 млрд грн в госбюджет.

Однако в ходе обсуждения была внесена поправка, которая снизила срок продления экспортной пошлины на металлолом с 3 до 2 лет.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его целью является дальнейшая стабилизация ситуации в металлургической отрасли и смежных секторах, сохранение существующих и создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в государственный бюджет за счет повышения экспортной пошлины на металлолом, а также создание большей добавленной стоимости на территории государства путем глубокой переработки дефицитного сырья на ее территории.

«Реализация предложенного мероприятия имеет экономико-правовую основу и не противоречит международным обязательствам Украины. Действующие и предлагаемые меры по повышению экспортной пошлины на металлолом полностью соответствуют нормам международного торгового права в рамках ВТО и других международных обязательств Украины по регулированию внешней торговли», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года Рада приняла с поправками президента закон, предусматривающий повышение сроком на один год экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов до 30 евро за 1 тонну, а также отмену обязательной государственной регистрации контрактов на экспорт металлолома.

В июле 2017 года пошлина была продлена еще на один год.

Украинские металлургические компании неоднократно выступали с требованиями ограничить экспорт металлолома, поскольку, по их мнению, у меткомбинатов наблюдается дефицит лома, а его вывоз из страны негативно сказывается на металлургической отрасли.

В 2018 году Верховная Рада приняла закон, предусматривающий продление на год срока действия экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов, а также ее повышение до 42 евро за тонну с 30.