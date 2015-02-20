Индекс деловой активности в еврозоне вырос до максимума за 7 месяцев

Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг (PMI) для 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в феврале увеличился до максимума за семь месяцев в 53,5 пункта с 52,6 пункта в январе, сообщает исследовательская организация Markit Economics, передает Прайм.

Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, опрошенных порталом Dailyfx.com, ожидавших его на отметке в 53 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны увеличился до 53,9 пункта против отметки января в 52,7 пункта, а показатель в промышленном секторе — до 51,1 пункта с 51 пункта в январе. Показатели достигли максимальных значений за семь месяцев. Аналитики ожидали повышения показателя в сфере услуг до 53 пунктов, в промышленности — до 51,5 пункта.

Композитный индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства и сферы услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, увеличился в феврале, по предварительной оценке, до максимума за семь месяцев в 54,3 пункта с 53,5 пункта в январе. Аналитики, опрошенные порталом, ожидали значение показателя на уровне 54 пунктов.

Читайте такжеСтраны еврозоны выдвинули Греции ультиматум

Индекс деловой активности в сфере услуг Франции подскочил до максимума более чем за три года - до 53,4 пункта с 49,4 пункта в январе. При этом аналитики прогнозировали значение показателя на отметке 49,9 пункта. Композитный PMI Франции также преодолел отметку в 50 пунктов, составив 52,2 пункта. Показатель оказался лучше ожиданий экспертов в 49,8 пункта, а также январского показателя в 49,3 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.