Правительство уволило двух заместителей министра экономразвития

Кабинет министров Украины уволил Игоря Веремия и Романа Качура с постов заместителей министра экономического развития и торговли.

Соответствующие постановления Кабмина от 18 февраля 2015 года размещены на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины назначил Руслана Коржа и Максима Нефедова заместителями министра экономического развития и торговли.

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