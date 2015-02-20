Правительство уволило двух заместителей министра экономразвития

14:28, 20 февраля 2015
Разное
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Ранее Кабинет министров назначил Коржа и Нефедова заместителями министра экономического развития и торговли.

Кабмин уволил двух замминистра / Фото УНИАН

Кабинет министров Украины уволил Игоря Веремия и Романа Качура с постов заместителей министра экономического развития и торговли.

Соответствующие постановления Кабмина от 18 февраля 2015 года размещены на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины назначил Руслана Коржа и Максима Нефедова заместителями министра экономического развития и торговли.

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