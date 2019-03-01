Порошенко открыл новый цех на заводе Ахметова и Новинского (фото, видео)

Президент заявил, что украинцы возвращаются из металлургических заводов Словакии и сегодня работают в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область принял участие в запуске машины непрерывного литья заготовок № 4 Мариупольского металлургического комбината, который входит в группу «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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«Мне приятно было сегодня услышать, что на предприятии во второй половине 2018 года резко выросла заработная плата. И средняя зарплата на предприятии составляет 18 тыс. грн. Что украинцы возвращаются из металлургических заводов Словакии и сегодня работают здесь», - сказал Порошенко.

Президент уверен, что среди ключевых, приоритетных направлений, где Украина может быть лидером, в частности, являются металлургия, агрокомплекс, туризм.

«Сегодня я рад видеть, что Украина поднимается в рейтинге стран-производителей стали. За последний год мы поднялись с 14 на 12 место. Я мечтаю видеть Украину лидером. Лидером региональным, промышленным лидером, лидером металлургии, лидером машиностроения через инвестиции. Верю в то, что это вполне возможно. И сегодня на производстве в этих цехах я имел возможность неоднократно в этом убедиться», - подчеркнул он.

Ранее Порошенко открыл ветряную электростанцию энергетического холдинга ДТЭК, входящего в состав финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова.

Справка УНИАН. Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича - предприятие полного металлургического цикла, которое производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения.

Комбинат входит в металлургический дивизион группы «Метинвест».

«Метинвест» - крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа компаний «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).