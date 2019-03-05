Смесь «Малиш» Хорольского завода детских продуктов питания получила знак отличия «Тест»

Смесь «Малиш» на молочно-зерновой основе с кукурузной мукой, которую производит ООО «Хорольский завод детских продуктов питания», получила знак отличия от Центра Экспертиз Тест.

Эксперты отметили специальную молочную смесь, как один из вариантов возможного докорма деток с четырех месяцев, в случае, если они плохо набирают вес или у мамы недостаточно или и вовсе отсутствует грудное молоко.

В составе смеси «Малиш» нет генномодифицированных продуктов, глютена и пальмового масла. Кроме того, для изготовления этого детского питания завод использует только натуральные продукты из экологично чистых регионов Украины.

Ранее продукцию Хорольского завода детских продуктов питания также оценила одна из влиятельных экспертиз – «Центр сертификации «Халяль». Она, в частности, отметила своим знаком торговые марки «Малиш», «Малышка», «Малютка» и «Малютка Premium».

Напомним, по данным отчета по аудиту розничной торговли компании «АСНильсен Юкрейн», Хорольский завод детских продуктов питания стал лидером продаж в Украине в сегменте молочных смесей по итогам 2018 года.

Согласно отчету, доля завода на рынке заменителей грудного молока в прошлом году составила 52,5 % в натуральном выражении и 34,6 % в денежном эквиваленте.

При этом бренды завода «Малютка» и «Малиш» (товарная позиция «Смесь сухая на молочно-зерновой основе из гречневой муки») стали лидерами в категории сухих смесей для детского питания по показателям SalesValue и SalesVolume.