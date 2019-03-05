Благотворительный фонд принца Чарльза оказался связанным с российскими офшорами (видео)
17:55, 05 марта 2019Разное
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Международное расследование нашло связь офшорных компаний России с благотворительным фондом принца Чарльза.
Иллюстрация REUTERS
Расследователи из Центра исследований коррупции и организованной преступности обнаружили связь благотворительного фонда члена королевской семьи - принца Чарльза - с сетью офшорных компаний.
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Как говорится в сюжете ТСН, благодаря им московский банк "Тройка-Диалог" выводил миллиарды долларов из Российской Федерации.
По данным следствия, платежи фонд Чарльза получал в период с 2009 по 2011 год. Речь идет о средствах в размере 200 тысяч долларов на реставрацию исторического поместья.
Международное расследование нашло связь оффшорных компаний РФ с благотворительным фондом принца Чарльза
Сын королевы Елизаветы ситуацию пока никак не комментирует, а в его фонде уверяют, что тщательно проверили законность платежа.
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