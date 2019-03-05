Благотворительный фонд принца Чарльза оказался связанным с российскими офшорами (видео)

Международное расследование нашло связь офшорных компаний России с благотворительным фондом принца Чарльза.

Расследователи из Центра исследований коррупции и организованной преступности обнаружили связь благотворительного фонда члена королевской семьи - принца Чарльза - с сетью офшорных компаний.

Читайте такжеПопулярные офшоры ужесточат требования к налоговым резидентам

Как говорится в сюжете ТСН, благодаря им московский банк "Тройка-Диалог" выводил миллиарды долларов из Российской Федерации.

По данным следствия, платежи фонд Чарльза получал в период с 2009 по 2011 год. Речь идет о средствах в размере 200 тысяч долларов на реставрацию исторического поместья.

Сын королевы Елизаветы ситуацию пока никак не комментирует, а в его фонде уверяют, что тщательно проверили законность платежа.