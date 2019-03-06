В Украине хотят разрешить продажу эротических товаров без лицензии

Минэкономразвития разработало законопроект о реформировании системы лицензирования бизнеса. Предлагается отменить лицензирование космических компаний и продажи продукции эротического характера.

Министерство экономического развития и торговли Украины разработало законопроект о масштабном реформировании системы лицензирования хозяйственной деятельности.

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Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов в ходе заседания Кабинета министров.

«Мы вносим на это заседание законопроект о масштабном реформировании вообще всей лицензионной сферы», - сказал Нефедов. По его словам, в рамках проекта предлагается отменить устаревшие лицензии, предусмотренные не профильными, а отраслевыми законами.

«До сих пор лицензируется деятельность космических компаний в нашей стране, что делает невозможным приход в нашу страну таких компаний как SpaceX или Blue Origin, - добавил Нефедов. - До сих пор остаются комические лицензии, оставшиеся еще со времен Советского Союза. К примеру, продавать продукцию эротического характера можно только в специализированных магазинах».

Также он отметил, что предприниматели ежедневно сталкиваются с проблемами лицензирования. К примеру, наказание в форме аннулирования лицензии применяется как за деятельность, несущую угрозу жизни, так и за несвоевременную подачу информации о смене места пребывания.

«Мы хотим изменить эту ситуацию, поскольку это долго и обременительно для бизнеса. Хотим ввести нормальный механизм оспаривания решений лицензионных органов, если предприниматели считают, что их права нарушены», - пояснил Нефедов.

Он выразил надежду, что Верховная Рада рассмотрит законопроект в ближайшее время, так как он предполагает вычистку регуляторного поля и устранение разногласий между разными законодательными актами.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров сегодня, 6 марта, по предложению Министерства экономического развития и торговли Украины отменил 149 устаревших нормативных документов, что позволит облегчить ведение бизнеса в стране.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, правительство в рамках семи предшествующих дерегуляционных заседаний изменило или отменило более 1200 документов регуляции.