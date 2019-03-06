Минрегион хочет убрать устаревшую норму о проектировании радиоточки в каждой квартире

В министерстве отмечают, что сегодня для получения и передачи информации в случае возможных экстренных и других чрезвычайных ситуаций используется мобильная связь.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разрабатывает изменения в государственные строительные нормы (ГСН), которыми предлагается изъять старую советскую норму о необходимости обязательно проектировать радиоточки в каждой квартире.

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Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, соответствующие изменения прописаны в ГСН "Жилые дома. Основные положения".

"Живем в 21 веке, а в наших строительных нормах до сих пор содержатся такие устаревшие требования, как обязательное устройство радиоточек в каждой квартире. Конечно, сейчас, в современном мире, это нецелесообразно и неактуально делать обязательно. И к тому же это лишние расходы на оплату квартиры. Какое наше предложение? Отменить обязательное устройство этих радиоточек в каждой квартире, но оставить проектирование таких установок по одной на дом, чтобы в случае экстренных и других чрезвычайных ситуаций дежурный или консьерж дома мог оперативно получить информацию и оповестить жителей", - отметил он.

Парцхаладзе добавил, что сегодня для получения и передачи информации в случае возможных экстренных и других чрезвычайных ситуаций используется мобильная связь.

«Однако в случаях, когда такая связь заглушается или блокируется, радиоточки являются альтернативой», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Минрегион разрешил размещать парковки на эксплуатируемых кровлях общественных зданий и сооружений, за исключением социальных учреждений – детских садов, школ и корпусов учреждений здравоохранения с палатами.

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.