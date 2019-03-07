Украинцы больше не хотят навсегда уезжать из страны - эксперт

Аналитики фиксируют рост краткосрочной трудовой миграции на запад и снижение количества безвозвратных переездов. Пока политики ищут способы повышения уровня жизни населения, украинские компании внедряют механизмы аутсорсинга. Тем самым дают возможность специалистам работать в зарубежных компаниях, не уезжая из дома.

Почти 10 млн украинцев сегодня работают за рубежом. Треть из них сотрудничают с иностранными компаниями на постоянной основе, вдвое больше специалистов работают в формате командировки.

Украинцы рассматривают миграцию, как способ улучшить свое материальное положение. Они едут на несколько месяцев, зарабатывают деньги и возвращаются домой. При этом количество граждан, которые уезжают из страны на срок до полугода, растет каждый год. Заметна и другая тенденция – с начала 2015 года украинцы в 2 раза реже стали уезжать за границу навсегда.

По данным МИД, большинство трудовых мигрантов заняты физическим трудом. Обозначилась тенденция увеличения специалистов в сферах IT, науки и медицины. Особенно вырос интерес крупных компаний к украинским разработчикам, которые сегодня создают продукты в том числе для Cisco, Samsung и Oracle.

Сейчас в Украине работают около 185 000 разработчиков. К 2020 году количество специалистов превысит 200 000. Большинство наших программистов работают на иностранные корпорации из дома. Они реализуют отдельные проекты на условиях аутсорсинга.

Популярная на Западе система управления персоналом предусматривает передачу заказчиком определенных функций агентствам на удаленной основе. Технология выгодна обеим сторонам: бизнес снижает затраты и увеличивает производительность, а специалисты получают возможность работать с лидерами рынка, не уезжая из страны.

CEO компании GTM+ , эксперт в области IT, аутсорсинга и аутстаффинга Неля Ковбаса отмечает растущий спрос на услугу в Украине:

«Украинские компании и специалисты в различных областях уже испытали на себе эффективность аутсорсинга. К слову, этим инструментом уже давно пользуются коммерческие предприятия и государственный сектор в развитых странах Европы и США. В 60-х годах прошлого века аутсорсинг помог избежать банкротства тысячам американских компаний, а в наши дни эта технология находит успешное применение в бизнес-стратегиях 80% западных предприятий. Аутсорс заметно разгружает бизнес, позволяет компаниям передавать второстепенные задачи профессиональным исполнителям. Он заметно сокращает расходы на персонал, оплату налогов и позволяет сосредоточиться на ключевых задачах. Работники также остаются в плюсе. Специалисты в IT-сфере, логистике, юриспруденции, бухгалтерском учете и других областях получают возможность сотрудничества с мировыми лидерами из любой точки мира».

Сегодня правительство Украины прилагает немало усилий для улучшения качества жизни населения и возвращения трудовых мигрантов. Стабилизируется инвестиционный климат, открываются новые производственные объекты внутри страны. Много делается властями и в направлении развития высоких технологий. В прошлом году Минэкономразвития анонсировало поддержку стартапов на государственном уровне. Стратегию цифрового развития страны реализует Государственное агентство по вопросам цифрового управления – уже запущены такие проекты, как Kyiv Smart City, Smart City Lviv, Smart City Kharkiv.