IKEA уже в этом году откроет 4 магазина в Киеве

Сейчас ритейлер ищет четыре помещения площадью по 500 квадратных метров каждое.

Представители IKEA обратились к консультантам с просьбой подыскать четыре помещения в составе торговых центров площадью около 500 квадратных метров.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на заявление президента консалтинговой компании UTG Вадим Непоседов.

"Магазины будут заниматься выдачей продукции, которую потребители будут заказывать через интернет", - сообщил он.

По словам Непоседова, проблем с предложением нет, каждый торговый центр будет рад открытию небольшого магазина IKEA. Арендатор гарантированно получит большой поток посетителей.

Ранее голландская компания со шведскими корнями IKEA планировала открыть свой первый супермаркет площадью около 6000 квадратных метров в ТРЦ Ocean Mall Вагифа Алиева. Торговый центр, вероятнее всего, не успеют достроить в этом году.