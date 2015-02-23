Украина усилит борьбу с табачной контрабандой из зоны АТО

Санкции вводятся согласно приказу №16 от 15 января 2015 г. Таким образом, фабрике "Хамадей" в течение следующих трех месяцев будет запрещено проводить любые внешнеэкономические операции - в т.ч. получать или переводить средства за границу, подписывать внешнеторговые договора и контракты и т.п. Санкции могут продлить на период до 3 лет.

Введение данных санкций связано с борьбой с нелегальным производством, продажей и контрабандой сигарет на территориях, находящихся под контролем террористов ДНР и ЛНР.

Напомним, в ноябре 2014 г. в Полтавской и Винницкой областях были задержаны два грузовых автомобиля, в которых обнаружены поддельные сигареты известных международных брендов на 16,5 млн грн. Генеральная прокуратура Украины установила, что данные сигареты были произведены на табачной фабрике "Хамадей" в Донецке.

"В 2014 г. были созданы незаконные каналы сбыта контрафактных подакцизных товаров с табачной фабрики "Хамадей". По оперативным данным, часть средств от реализованной контрафактной продукции шла на финансирование террористической организации "ДНР", -заявили в Генпрокуратуре.

Также, как заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, ГПУ расследует причастность сотрудников Государственной пограничной службы к контрабанде табачных изделий из зоны АТО.

"Выявлены каналы незаконных поставок контрафактной табачной продукции из ДНР и ЛНР. Чтобы установить всех причастных к незаконной схеме, всех, кто содействует незаконному транзиту этой продукции в Европу, в т.ч. продукции с фабрики "Хамадей" из Донецка, мы продолжаем операцию", - сообщал Матиос.

Ранее о том, что ДНР и ЛНР активно используют средства от продажи нелегальных сигарет для финансирования террористической деятельности, заявляли и в Службе безопасности Украины.

"Средства для боевиков поступали от незаконной реализации контрафактной табачной продукции в контролируемых боевиками районах Донецкой и Луганской областей. Разветвленную сеть для поставки и продажи сигарет владельцы теневого бизнеса создали совместно с главой т.н. "министерства доходов и сборов ДНР" Александром Тимофеевым по кличке "Ташкент" и двумя его подельниками" - заявили в СБУ.

В СБУ установили, что только в декабре 2014 г. от реализации контрафактного табака ДНР получила около 3 млн грн наличными.

Более того, в СМИ появилась информация о том, что в Луганске на поддельные пачки сигарет известных мировых брендов начали наносить "акцизную марку" "Новороссии".

Согласно расследованию Татьяны Черновил, опубликованном в СМИ в марте 2011 г., непосредственное отношение к производству нелегальных сигарет на донецкой фабрике "Хамадей" имели экс-вице-премьер-министр Украины Борис Колесников и экс-министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева.