Отмена пошлины на вывоз металлолома возродит непрозрачные схемы, при которых государству не достанется ничего - эксперт

В то же время продление действия пошлины на экспорт металлолома сохранит 30 тысяч рабочих мест и даст возможность производить из металлолома продукцию и продавать ее за рубеж по стоимости намного выше стоимости лома.

Верховная Рада проголосовала за продление действия пошлины на экспорта, однако в парламенте было зарегистрировано решение об отмене этого решения.

Об этом заявил глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, передает 112 Украина.

По словам Каленкова, продление действия пошлины на экспорт металлолома сохранит 30 тысяч рабочих мест в Украине, даст возможность Украине производить из металлолома продукцию и продавать ее за рубеж по стоимости намного выше стоимости лома, создавая при этом рабочие места и уплачивая налоги в Украине. В случае же отмены пошлины из Украины будет бесконтрольно вывозиться стратегическое сырье в страны, где из него все-таки произведут продукцию.

"Нужно понимать, что государство на этом (беспошлинном вывозе металлолома – Ред.) не зарабатывает, потому что чаще всего там непрозрачные схемы, люди работают в гаражах, работают не по контракту, получают неофициальные доходы. Эффект для государства, для бюджета практически нулевой", заявил Каленков.

За два года действия пошлины на вывоз металлолома в Украине удалось восстановить производство на нескольких предприятиях, сохранена валютная выручка, которая помогает удерживать курс гривны.

"Сейчас мы можем говорить, что валютная выручка, которая была сохранена и приумножена - составляет порядка 3 миллиардов долларов в год. И это, на секундочку, примерно 7-7,5% всего экспорта Украины. И тут мы все можем видеть, и обычные украинцы, и те, кто занимаются экономикой влияние такого решения на курс валют, на инфляцию и так далее", заявил эксперт.