Новое летальное оружие от США: чем Украина сможет ответить на агрессию России

Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине дополнительное летальное вооружение, кроме комплексов Javelin. Речь идет о военно-морских и снайперских системах, а также о боеприпасах. Об этом заявил Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти на заседании комитета Сената США по вооружению.

Целью предоставления нового оружия, в случае принятия такого решения, является сдерживание российской агрессии на фоне событий с захватом украинских кораблей в зоне Керченского пролива. По мнению Скапаротти, поддержанные вооружением ВМС Украины смогут предотвратить новые кризисы в Черном и Азовском морях.

По его словам, вопрос должен еще пройти «политические обсуждения». Положительным моментом в этом процессе будет играть тот факт, что украинцы ответственно относятся к применению предоставленных противотанковых ракетных комплексов Javelin. «Украинцы, на мой взгляд, хорошо подготовились для их использования», - отметил Скапаротти.

О поддержке Украины в сдерживании российской агрессии со стороны Вашингтона заявил и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл в ходе визита в Киев. Он заверил, что и в дальнейшем будет предоставляться необходимая материально-техническая помощь украинскому оборонному ведомству.

Первым о необходимости предоставления Украине летального вооружения еще в 2015 году заявил американский сенатор Джон Маккейн. Он неоднократно говорил о том, что «на каждом шагу Владимир Путин выбирал войну вместо мира в Украине, с продолжением такого выбора Соединенные Штаты и весь свободный мир должны дать Украине то, что нужно, чтобы защищаться».

На это Кремль сразу ответил шантажом – эскалацией конфликта на Донбассе. Несмотря на это, в том же 2015 году палата представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете Америки, который, среди прочего, предусматривал финансирование поставок летального оружия Украине. Но на то время глава Белого дома Барак Обама документ ветировал. В декабре 2017 годаАдминистрация президента США – уже Дональда Трампа - одобрила поставки оборонительного вооружения Украине. Это касалось самозарядных крупнокалиберных снайперских винтовок, боеприпасов, а также сопутствующего технического сопровождения. Разрешение на поставку тяжелого вооружения, в том числе переносных противотанковых систем FGM-148 Javelin, дано не было.

После заявления в марте 2018 года Владимира Путина о «новом российском оружии, неуловимых и непредсказуемых ракетах», которые могут долететь до любой точки планеты, а в презентованном им видео ракеты были нацелены на американский штат Флорида, США решились на предоставление Украине Javelin. Сумма помощи составила до 47 миллионов долларов. Это - 37 пусковых установок, включая два ПТРК для запчастей, 210 ракет к ним, тренировочные комплексы, тренинги по использованию ПТРК и их техническому обеспечению, услуги по транспортировке. Представители компаний Raytheon и Lockheed Martin, отвечающие за этот контракт, обеспечили передачу вооружения и тренировочное обучение.

И вот теперь новое заявление последовало из Вашингтона. УНИАН разбирался, о каком вооружении идет речь, когда оно может быть поставлено и чем на это может ответить Россия?

Летальное вооружение как фактор сдерживания

Эксперты считают, что обещанные поставки летального вооружения США выполнят и в ближайшее время, но многое зависит и от украинской власти, и от политических раскладов в самой Америке. А от России не следует ожидать сильного обострения конфликта, да и ответить ей нечем.

Так, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский уверяет, что в заявлении Скапаротти новости никакой нет. Он только подтвердил ранее высказанное уверение США в поддержке Украины.

«С конца 2015 года вопрос предоставления Украине вооружения в виду агрессии России сдвинулся с места. Первой ласточкой в виде летального вооружения были Javelin, которые мы получили в 2018 году. До этого времени Украина получала от стран Запада не летальное вооружение. В принципе, этот вопрос решается на двухсторонней основе, в США практически постоянно присутствуют представители украинского Генерального штаба, они вместе с американскими коллегами рассматривают потребности нашей армии в вооружении, в зависимости от ситуации на оккупированной территории, плюс внутриполитические расклады в самих Штатах. От последних аспектов как раз и зависят сроки выделения нашей стране нового вооружения», - отметил эксперт.

По его словам, когда идет речь о внутренней ситуации в США, то это подразумевает, что отдельные политики пытаются пролоббировать линию – дескать, не нужно дразнить Россию. Но сторонники этой идеи сейчас находятся в меньшинстве. Следовательно, влияние «российского» фактора на решение вопроса будет минимальным. «Но единственное, чего можно ожидать от России, так это только очередного напряжения на лини фронта. Но при этом наличие у Украины летального вооружения минимизирует вероятность эскалации конфликта. Кроме того, это снижает уровень потерь украинских войск. При отсутствии летального вооружения они могли бы быть намного большими. Россия получила еще раз подтверждение того, что Украина не одна в противостоянии ей, в случае необходимости нам всегда будет оказана поддержка если не военная, то военно-техническая. И это - фактор сдерживания российской агрессии», - прокомментировал ситуацию Сунгуровский.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что сейчас речь идет о том, что США крайне заинтересованы в повышении боеспособности Вооруженных Сил Украины, боевого потенциала нашей армии. В том, чтобы мы были реальным сдерживающим фактором агрессии Российской Федерации, чтобы Украина могла противостоять РФ на равных и даже с преимуществом. При этом он акцентирует на том, что руководством Украины собственными руками сдерживает американскую военную помощь.

«К сожалению, наше руководство, в частности президент, делает все, чтобы спустить это дело на тормоза. Петр Алексеевич, по большому счету, саботирует военную реформу. То, что тормозилась история с Javelin, так это не проблема Соединенных Штатов, переговоры затягивались украинской стороной. Сразу после «керченского инцидента» нам предложили два американских фрегата. Где они? Командующий ВМС заявляет – «зараз ми на часі». Но вопрос канул в Лету. Где корабли Island, вопрос о которых мы два года решали, а теперь год не можем транспортировать? Как же тогда работает инициатива президента о повышении обороноспособности и национальной безопасности страны?», - резюмировал Жданов.

Он также отметил, что техника, которую нам предлагают США, - не новая, но она из действующего состава Вооруженных Сил Соединенных Штатов, и способна сдержать российского агрессора.

«Конечно, они ставят у себя на вооружение более современную технику, но предлагаемая нам по своим техническим характеристикам намного превышает старый советский металлолом, который у нас на сегодня находится на вооружении. А миф о российской армии, как о второй в мире, напрасно засел в головах. В реальности этого нет. И у передаваемой нам техники характеристики намного выше, чем у российской. При этом США очень довольны обучением наших военных переданной на вооружение технике. Те подразделения, которые мы предоставляем под обучение, проходят подготовку их инструкторами. На Яворивском полигоне учебный центр работает постоянно и успешно», - рассказал эксперт.

По словам Жданова, сейчас вопрос предоставления вооружения касается военного флота Украины, но к этому у нас не готовы: «У нас же флота до сих пор нет, нет политического решения о том, будет или нет он создан. У нас есть только Венно-Морские Силы. Что это и в каком оно виде, никто не может ответить конкретно. Любая задача начинается с поставленной цели, но к чему Украина должна стремиться, что мы строим в конечном счете – так и не ясно. На пятом году войны не существует программы создания Вооруженных Сил, нет военной реформы. И это - вопрос к президенту», - подчеркнул эксперт.

В отношении того, сколько времени может занять процедура предоставления Украине нового летального вооружения, Жданов спрогнозировал, что она не будет долгоиграющей. «На сегодня есть общее понимание и видение стратегии в отношении Украины. Вопрос упирается только в нас. Представители украинского Генштаба должны в Пентагоне согласовать список вооружения. В этом и камень преткновения. Список с американской стороны есть, а наш список - всегда под вопросом. США, осознавая уровень коррупции в нашем государстве, не дают с 2015 года Украине «живые» деньги, они на выделяемые суммы могут предложить материально-технические средства, с 2018 года – вооружение. А мы все в раздумье», - рассказал эксперт.

По его мнению, на выделение нового летального вооружения Украине у России реакция будет неврастеническая. «Генштаб РФ прекрасно понимает, что любой рост потенциала Вооруженных Сил Украины для них представляет реальную угрозу. Будет, конечно, масса заявлений, криков и воплей. Но не думаю, что будут какие-то реальные шаги на усиления конфронтации. Во-первых, в политическом и экономическом смысле влияние России на нашу страну намного меньше, чем было ранее. Во-вторых, устроить «мини-войнушку» Путин на сегодня не готов. Это требует сил, средств и немалых, которых у него нет. К тому же, сейчас – не 2014 год, и весь мир понимает, кто воюет на Донбассе. Если Путин спровоцирует еще одну конфронтацию, то получит очередной пакет санкций. Кстати, в марте Конгресс подал на голосование законопроект о введении санкций за применение химического оружия, которые сам Путин назвал «санкциями из ада». Они отложены были Трампом в октябре прошлого года на шесть месяцев, а теперь становятся реальностью. Они будут 100% проголосованы и подписаны. Путину будет не до эскалации конфликта, он будет думать только о том, как удержать стабильность в самой России. Хотя он к такому сценарию хорошо подготовился. Начиная с 2016 года, что Украину тоже «выручает» в плане эскалации военных действий, он формирует Росгвардию для подавления возможного внутреннего конфликта, численность которой уже доведена до 400 тысяч человек – это столько, сколько должно быть по штату Сухопутных войск. Причем россиянам уже надоели войны – РФ одновременно участвуют в пяти конфликтах, они регулярно получают «груз 200». Из-за этого был даже сорван осенний призыв. Так что пугать Россией не стоит», - подытожил эксперт.

По прогнозу экспертов, выделение Украине нового летального вооружения с учетом законодательных процессов в США - вопрос одного-двух месяцев. Затормозиться он может только в виду нового коррупционного скандала в украинской военной сфере, в частности, вокруг «Укроборонпрома». Сейчас он в самом разгаре. И не исключено, что все закончится ничем, как обычно это бывает в Украине. Вот только американских партнеров вряд ли это устроит, и договор о поставках летального оружия, которое так необходимо сейчас Украине, отложится на неопределенный срок, по крайней мере, до завершения выборной кампании. И это сыграет только на руку Кремлю, что недопустимо.

Нана Черная