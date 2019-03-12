IKEA пересмотрела планы выхода на украинский рынок

Задержка со строительством ТРЦ Ocean Mall поменяла планы ритейлера.

Ритейлер IKEA рассматривает альтернативные опции для выхода на украинский рынок в связи с задержкой строительства и получения разрешений ТРЦ Ocean Mall.

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Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на пресс-службу компании. "В связи с задержкой строительства и получения разрешений ТРЦ Ocean Mall компания рассматривает альтернативные опции, которые позволят ей выйти на украинский рынок в кратчайшие сроки", - сказано в сообщении.

Ранее голландская компания со шведскими корнями IKEA планировала открыть свой первый супермаркет площадью около 6000 квадратных метров в ТРЦ Ocean Mall Вагифа Алиева. Торговый центр, вероятнее всего, не успеют достроить в этом году.