Названы ТОП-100 международных компаний с лучшей репутацией: Mars Inc. укрепила свои позиции в рейтинге

В очередной раз компания Mars включена в список международных компаний, имеющих наилучшую корпоративную репутацию – рейтинг Global RepTrak® 100, составляемый авторитетной консалтинговой компанией Reputation Institute. В списке этого года компания Mars поднялась на 69 место, что является признанием целенаправленных действий компании в ведении бизнеса по принципам ответственности, этичности и позитивного влияния на мир.

Уже более десяти лет Reputation Institute (RI) публикует ежегодное исследование корпоративной репутации – крупнейшее в мире исследование такого рода. В первом квартале 2019 года было опрошено более 230 000 респондентов в 15 странах. Это позволило дать сравнительные оценки, выявить демографические тенденции и провести уникальный анализ динамики репутационных показателей.

«Репутация имеет решающее значение для каждого аспекта нашего бизнеса. В ведении дел мы руководствуемся главной целью компании Mars – каждый день находить возможность сделать что-то для построения лучшего будущего для всех нас», – прокомментировал Энди Фароа, вице-президент по корпоративным связям, стратегическим инициативам и устойчивому развитию Mars.

Топ-100 компаний, включенные в рейтинг различаются по размеру, отрасли, местоположению и даже форме собственности. Среди лидеров рейтинга - компании Rolex, Lego, Adidas, Netflix, Michelin. Анализируя показатели лидеров рейтинга, Reputation Institute выделил несколько ключевых трендов, общих для всех компаний с хорошей репутацией: активная социальная позиция и высокие моральные принципы руководства, внимание к локальным и региональным отличиям рынков и культур, наличие глобальной стратегической цели, честность, соблюдение принципов гендерного равенства и культуры поведения на работе.

Принципы работы компании Mars соответствуют этим трендам. Компания воплощает план устойчивого развития, в рамках которого вносит свой вклад в решение таких проблем, как бедность, нехватка воды, изменение климата и многое другое. В повседневной работе компания Mars открывает равные возможности для женщин на всех рынках присутствия и в целом стремится создавать такую культуру и условия для работы, которыми сотрудники могут гордиться.