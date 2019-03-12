"Дарница" в 2018 году увеличила чистую прибыль на 31% - до 449 миллионов

Также в минувшем году "Дарница" выплатила 104,573 миллиона гривень налога на прибыль, что на 29,3% больше, чем годом ранее.

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) по итогам 2018 года получило чистую прибыль 449,134 миллиона гривень, что на 31,3% больше, чем за 2017 год.

Об этом говорится в сообщении компании о годовом собрании акционеров, которое запланировано на 3 апреля.

"Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам деятельности за 2018 год: чистую прибыль в сумме 449,13 миллиона гривень оставить в распоряжении общества, направив на развитие и финансирование деятельности общества. Дивиденды не выплачивать", – отмечается в проекте решения собрания.

Согласно отчетности компании, нераспределенная прибыль "Дарницы" на начало 2019 года составила 1,56 миллиарда гривень.

Активы "Дарницы" за 2018 год выросли на 30,9%, до 4,03 миллиарда гривень; суммарная дебиторская задолженность – на 49,8%, до 1,2 миллиарда гривень; долгосрочные обязательства – в 2,8 раза, до 879,7 миллиона гривень. Текущие обязательства сократились на 20,3%, до 264,73 миллиона гривень.

В начале 2019-го в распоряжении компании находились 212,43 миллиона гривень свободных денежных средств: почти вдвое больше, чем годом ранее.

Чистый доход от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 миллиарда гривень.

В минувшем году "Дарница" выплатила 104,573 миллиона гривень налога на прибыль, что на 29,3% больше, чем годом ранее. Расходы на оплату труда увеличились на 35% и превысили 318 миллионов гривень.

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств.

В 2017 году "Дарница" увеличила чистый доход на 18,7%, до 2,53 миллиарда гривень, а чистую прибыль – на 0,3%, до 342,1 миллиона гривень.

Компания ежегодно инвестирует в исследования и разработки 10% своего валового дохода. В 2018 году "Дарница" вывела на рынок 12 новых препаратов, а в настоящее время готовит к производству 91 лекарственный бренд.

В минувшем году "Дарница" победила в трех номинациях всеукраинского конкурса "Вибір року".

Бенефициарами компании является семья Загорий, в том числе депутат Верховной Рады VIII созыва Глеб Загорий.