В торговых центрах будут устанавливать рамки-металлоискатели

Минрегион обязал обустраивать общественные здания современными системами охранной сигнализации.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) изменило государственные строительные нормы (ГСН), которыми вводится обязательное обустройство общественных зданий современными системами охранной сигнализации, в частности, рамочными устройствами на входе в здания и системами видеонаблюдения.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения содержатся в новых строительных нормах " Общественные здания и сооружения. Основные положения", которые уже опубликованы и вступят в действие с 1 июня 2019 года.

«Безопасность людей - это приоритет №1. Особенно в местах большого скопления людей, в частности, в торговых центрах, других крупных общественных зданиях, где есть высокие риски противоправных действий и других возможных чрезвычайных ситуаций. Поэтому для повышения безопасности людей и их защиты во время пребывания в таких заведениях, в новых ГСН по проектированию общественных зданий предусматриваются усиленные требования безопасности. Это так называемые "рамки" на входе в здания, которые сделают невозможным попадание в здание запрещенных предметов, и современные системы видеонаблюдения, которые позволят выявлять подозрительных лиц и быстро реагировать на возможные ситуации ", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что в нормах ужесточаются требования к оборудованию общественных заведений системами пожарной безопасности, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей.

«Также вводятся современные, более надежные и чувствительные системы пожарной сигнализации, которые быстрее определяют момент возникновения пожара и реагируют на чрезвычайные ситуации. Их установка регламентируется нормами "Системы противопожарной защиты», - написал он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.