Дефицитный "Нафтогаз" арендует автомобилей на 14,6 млн гривень

Крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины», дефицит бюджета которого в 2014 году составил 110 млрд грн, намерен арендовать 33 автомобиля, включая 4 авто представительского класса, за 14,6 млн грн для выполнения функциональных обязанностей сотрудников холдинга, встречи иностранных делегаций, говорится в сообщении компании.

Согласно тендерной документации, компания намерена арендовать микроавтобусы: «Фольксваген Мультивен» или эквивалент (2 шт.), автомобили представительского класса (бизнес класса) (4 шт.), внедорожники (2 шт.), автомобили среднего класса (25 шт.).

«Участник должен предоставлять автотранспортные услуги автомобилями с экипажем», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

Срок оказания услуг - до 31 декабря 2015 года (9 месяцев).

Также в компании отмечают, что в стоимость закупки услуг входят все расходы на обслуживание автомобилей, включая арендную плату, зарплату водителей, горюче-смазочные материалы, текущие ремонты и страхование, а также оплату стоянки, хранения и охраны транспорта.

Конечный срок подачи предложений на конкурсные торги – 17 марта 2015 года.

Читайте такжеПравительство сократит дотации «Нафтогаза» на 1,8 млрд гривень

Как ранее сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в декабре 2014 года пытался провести тендер по аренде 45 автомобилей, включая 6 представительского класса, за 40 млн грн для перевозок пассажиров вне расписания. Однако, из-за возникшего скандала, конкурс был отменен.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, правительство за 9 месяцев 2014 года выделило 103 млрд грн на покрытие дефицита бюджета НАК «Нафтогаз Украины».

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Нафтогаз Украины» в 2013 году увеличил чистый убыток на 14% - до 12,521 млрд грн с 10,968 млрд грн в 2012 году.