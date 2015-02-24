В Минфине РФ заявили, что в бюджете нет денег на финпомощь Греции

Россия в настоящее время исключает финансовую помощь Греции, так как в бюджете не предусмотрено средств на эти цели, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак во вторник журналистам, передает РИА Новости.

"На сегодняшний день исключаю (финансовую помощь Греции — ред.), потому что в законе о федеральном бюджете таких средств не предусмотрено", — сказал Сторчак.

В конце января глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что Россия рассмотрит вопрос оказания финансовой помощи Греции, если страна обратится за ней.

Позднее, в начале февраля, министр финансов Греции Яннис Варуфакис отмечал, что Греция не будет запрашивать финансовую помощь у России.

После того, как в стране в 2010 году разразился долговой кризис, Афины были вынуждены обратиться за внешней финансовой помощью. Через два года Греция достигла соглашения с тройкой кредиторов в составе ЕК, ЕЦБ и МВФ.

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По нему Афинам выделялись многомиллиардные кредиты, списывалось около половины долгов частным кредиторам, а взамен был выдвинут ряд требований, таких как меры жесткой экономии, приватизация госактивов на сумму около 50 миллиардов евро к концу 2015 года, реализация структурных реформ.