В Минфине РФ заявили, что в бюджете нет денег на финпомощь Греции
В конце января глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что Россия рассмотрит вопрос оказания финпомощи Греции, если страна обратится за ней. Министр финансов Греции Яннис Варуфакис отмечал, что Греция не будет просить денег у России
Россия в настоящее время исключает финансовую помощь Греции, так как в бюджете не предусмотрено средств на эти цели, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак во вторник журналистам, передает РИА Новости.
"На сегодняшний день исключаю (финансовую помощь Греции — ред.), потому что в законе о федеральном бюджете таких средств не предусмотрено", — сказал Сторчак.
В конце января глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что Россия рассмотрит вопрос оказания финансовой помощи Греции, если страна обратится за ней.
Позднее, в начале февраля, министр финансов Греции Яннис Варуфакис отмечал, что Греция не будет запрашивать финансовую помощь у России.
После того, как в стране в 2010 году разразился долговой кризис, Афины были вынуждены обратиться за внешней финансовой помощью. Через два года Греция достигла соглашения с тройкой кредиторов в составе ЕК, ЕЦБ и МВФ.
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По нему Афинам выделялись многомиллиардные кредиты, списывалось около половины долгов частным кредиторам, а взамен был выдвинут ряд требований, таких как меры жесткой экономии, приватизация госактивов на сумму около 50 миллиардов евро к концу 2015 года, реализация структурных реформ.