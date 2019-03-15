Тигипко купил землю и бизнес-центр в Киеве

Группа «ТАС» рассматривает проекты по строительству на этих участках современного мультифункционального комплекса.

Страховая компания «ТАС», которая входит в финансово-промышленную группу «ТАС» Сергея Тигипко, купила у государственного «Укргазбанка» бизнес-центр в Киеве на ул. Большая Васильковская, 39.

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Как сообщает пресс-служба компании, она купила на открытом аукционе СЕТАМ земельный участок (0,2599 га) и объекты недвижимого имущества (офисные здания), которые раньше принадлежали «Укргазбанку».

«Увеличение доли инвестиционной недвижимости в портфеле СК «ТАС» является продолжением долгосрочной стратегии диверсификации и увеличения доходности активов, находящихся под управлением страховой компании», - отметил глава страховой компании «ТАС» Андрей Власенко.

Как сообщал FinClub, «Укргазбанк» продал бизнес-центр на ул. Большая Васильковская за 182,164 млн грн при стартовой цене в 181,257 млн грн.

В октябре 2018 года АМКУ предоставил разрешение компании Devisal Limited (входит в группу «ТАС») купить акций компании Lifaza Limited, которая владеет (прямо и косвенно) корпоративными правами ООО «Киев Жилье-Инвест Менеджмент», которому принадлежит соседний земельный участок площадью 0,44 га на ул. Большая Васильковская 35, 35б, 37 в Киеве.

На данный момент группа «ТАС» рассматривает проекты по строительству на этих участках современного мультифункционального комплекса с учетом особенностей и уникального местоположения приобретенных участков.