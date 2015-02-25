Каждая пятая российская компания сократила штат сотрудников из-за кризиса

Каждая пятая российская компания уже сократила штат своих сотрудников из-за кризиса. Об этом говорят данные исследования польской рекрутинговой компании Work Service, опросившей тысячу российских руководителей из самых разных отраслей бизнеса всех регионов России, пишет ТАСС.

Как выяснилось, 38% предпринимателей пока не спешат сокращать штат и понижать зарплаты, а заняли выжидающие позиции или ищут альтернативные способы снизить затраты. Отвечая на вопросы, они сообщили, что в связи с кризисом "пока не предпринимали никаких действий".

Среди тех, кто все-таки был вынужден снизить расходы, 21% респондентов признались, что сократили штат и передали часть работы сторонним организациям. Некоторые из них сократили сотрудников и совместили освободившиеся должности. Еще 14,5% предприятий решили оставить прежний штат сотрудников, но урезали их зарплаты. Некоторые из них перешли на неполную рабочую неделю. 10% от общего числа руководителей признались, что, сократив штат, компания перестала справляться с прежним объемом работы.

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В связи со сложной экономической ситуацией в некоторых компаниях сотрудники согласились работать один месяц бесплатно, однако таким образом им удалось избежать сокращения штата и урезания зарплат.

Отвечая на вопрос, собирается ли компания менять офис и снижать затраты на его содержание, 52% российских бизнесменов твердо заявили, что "офис - это лицо нашей компании, он очень важен для имиджа", и поэтому никто не собирается что-либо менять. Еще 30% опрошенных сказали, что "у компании достаточно резервов, поэтому нас это не коснулось", а 17% "начали поиск более подходящих помещений".

Небольшое число российских компаний признались, что "переехали сразу, как только начался кризис", поскольку "не смогли платить по старой цене".

Что касается рекламы, то тут российские предприниматели в 27% случаев, "перестали использовать дорогие и малоэффективные рекламные каналы". В 29% компаний "начали рассматривать бесплатные способы информирования клиентов (социальные сети, блоги)" и еще 27% начали поиск "выгодных партнерских программ". Однако, 11% респондентов считают, что "в кризис экономить на рекламе нельзя".

Относительно административных расходов треть респондентов призналась, что вынуждена была отменить корпоративные мероприятия, 20% стали заказывать меньше канцелярских товаров. Около 9% опрошенных отказались от услуг клиринга. Некоторые компании подали заявки на участие в государственной программе по поддержке малого предпринимательства. Однако 28% ответили, что пока экономить на этом нет необходимости.

Исследование проводилось польской рекрутинговой компанией Work Service, насчитывающая более 5 тысяч сотрудников в России и 180 тысяч - по всему миру.