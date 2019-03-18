Индустриализация страны позволит вернуть украинцев из-за рубежа - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман также сообщил, что в прошлом году в Украине были построены и реконструированы 1 тысяча промышленных объектов.

Индустриальное развитие Украины, создание новых рабочих мест с достойной средней зарплатой в промышленности позволит вернуть украинцев из-за границы и предоставит им новые возможности для самореализации и занятости.

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Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"У нас есть много вещей, которые нужно сохранять и приумножать. Некоторые из них хотели бы перенять наши западные партнеры. А в некоторых надо менять систему. Все это вместе позволит вернуть специалистов в Украину", - сказал Гройсман.

Он обратил внимание, что большинство процессов, происходящие сегодня в Украине, - это сложные вещи, которые не имеют простых решений.

Именно поэтому нереальные обещания безответственных политиков решить все "уже завтра" - это подрыв доверия и к людям, и к стране в целом.

"Нам нужна ответственная политика и то качество жизни, которое дает возможность себя реализовать. К этому мы и стремимся", - сказал Гройсман.

По его словам, в прошлом году в Украине были построены и реконструированы 1 тысяча промышленных объектов.

"Объем капитальных инвестиций превысил 520 миллиардов гривень. Мы начали повышать минимальную зарплату, повышается реальная зарплата. И это мы в начале пути. Поэтому можем достичь большего", - добавил премьер.