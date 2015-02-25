Крымские предприниматели выдвинули оккупационной власти ультиматум

Предприниматели оккупированного Россией Крыма заявляют - если вопрос о введении налогового моратория на полуострове не решится до конца февраля, то бизнесом будут предприняты меры, передают "Новости Крыма" со ссылкой на "Аргументы недели - Крым".

Читайте такжеУкраина вернет контроль над временно оккупированным Крымом - ПорошенкоВиталий Гринев – "руководитель" крымского отделения всероссийской общественной организации предпринимателей «Опора России» рассказал, что введение моратория на 2015 год по налоговым штрафам позволит избежать социального взрыва среди предпринимателей. Такая мера, по его мнению, необходима, так как многие не успели за 2014 год разобраться и приспособиться к работе в новом законодательном поле, что приводит к ошибкам в отчетностях и срывам сроков предоставления документов.

«Я разговаривал с налоговой, но безрезультатно, – рассказал Гринев. - И если к концу февраля вопрос не решится, мы введем в игру козырь».

Что это за козырь, он пояснить отказался, сославшись на преждевременность этой информации, но заявил: «Власти не будут довольны, но другого выхода у нас нет».

На предположение, что, вероятно, в знак протеста предприниматели перестанут выполнять свою функцию, Гринев ответил: «Немножко не такой вариант. Но о нем узнают многие».

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«Мы в таких условиях работаем, что это необходимо сделать. У нас же много микробизнеса. Его нужно сохранить», – объяснил свою позицию Гринев.

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