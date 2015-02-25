«Нафтогаз» хочет потратить 175 тыс. гривень на печать внутрикорпоративного журнала

Крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины», дефицит бюджета которого в 2014 году составил 110 млрд грн, наряду с конкурсом на аренду автомобилей общей стоимостью 14,6 млн грн, объявил еще один конкурс - на закупку услуг по подготовке и печати шести номеров научно-производственного журнала «Нефтегазовая отрасль Украины» в 2015 году.

Об этом говорится в сообщении компании, текстом которого располагает УНИАН.

«Ожидаемая стоимость закупки за предоставление услуг в полном объеме за дизайн, верстку и печать научно-производственного журнала в течение 2015 года составляет 174,3 тыс. грн.

Окончательная максимальная стоимость закупки услуг будет определена по результатам проведения запроса ценовых предложений», - говорится в сообщении компании.

Как отмечается, ценовые предложения на закупку печатных услуг будут принимать вплоть до 10 марта текущего года.

Ранее «Нафтогаз Украины» объявил конкурс по аренде 33 автомобилей, включая 4 авто представительского класса, за 14,6 млн грн для выполнения функциональных обязанностей сотрудников холдинга и встречи иностранных делегаций.

В декабре 2014 года «Нафтогаз» уже пытался провести аналогичный тендер по аренде 45 автомобилей, включая 6 представительского класса, за 40 млн грн для перевозок пассажиров вне расписания. Однако, из-за возникшего скандала, конкурс был отменен.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Дефицит бюджета «Нафтогаза» в 2014 году составил 110 млрд грн. Предложенные правительством изменения в государственный бюджет на 2015 год предполагают снижение субсидий из бюджета в пользу НАК «Нафтогаз Украины» в текущем году до 29,7 млрд грн.

Вопрос оздоровления «Нафтогаза» является для Украины одним из наиболее критических, поскольку дефицит бюджета госхолдинга оказывает крайне негативное влияние на систему госфинансов. Ключевой кредитор страны Международный валютный фонд в рамках сотрудничества с Украиной рекомендовал правительству сделать все необходимое для вывода госхолдинга на безубыточность уже к апрелю 2017 года. Одним из механизмов достижения этой цели является повышение тарифов на газ и тепло для населения и промышленных потребителей до рыночно обоснованного уровня.

Согласно информации Минэнергоугля, на текущий момент цена импортного газа для Украины, который поставляется из Европы, составляет порядка 300 долл. за тысячу кубометров. Цена российского газа для Украины составляет порядка 329 долл. за тысячу кубометров.