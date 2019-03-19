Анонимы из офшоров владеют британской недвижимостью на 100 миллиардов фунтов

Речь идет о 87 тыс. объектов недвижимости в Англии и Уэльсе общей стоимостью от £56 млрд до £100 млрд. При этом около 40% этой недвижимости, оформленной на анонимные компании, расположено в Лондоне.

Более 87 тыс. объектов недвижимости в Англии и Уэльсе принадлежит анонимным компаниям, зарегистрированным в офшорных зонах. Ее общая стоимость составляет по меньшей мере £56 млрд и может превышать £100 млрд, учитывая инфляцию и недостающие данные о ценах.

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Об этом говорится в исследовании неправительственной организации Global Witness, сообщает РБК.

Соответствующую информацию специалисты Global Witness передали британскому парламентскому комитету, который рассматривает возможность создания в стране реестра конечных владельцев недвижимости. Власти обязались ввести этот реестр еще в 2016 году, однако процесс затянулся.

«Становится все очевиднее, что британская собственность является одним из любимых инструментов преступников и коррупционеров для кражи и отмывания денег», — говорит сотрудник Global Witness Ава Ли.

В исследовании указывается, что 40% анонимных объектов находится в Лондоне: только на Cadogan Square, где средняя цена недвижимости составляет £3 млн, их расположено по меньшей мере 134. Немало объектов также находится на Buckingham Palace Road.

В районе Вестминстер можно обнаружить около 10 тыс. таких объектов, в Кенсингтоне и Челси — более 5,7 тыс., еще более 2,3 тыс. — в районе Камден и почти 2 тыс. — в Тауэр-Хамлетс.