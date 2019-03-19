В Украине обяжут устанавливать лифты в 4-этажных домах

Глава Минрегиона отметил, что в нормах также будет рекомендоваться устанавливать пассажирские лифты в домах от 3-х этажей.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) намерено изменить государственные строительные нормы (ГСН) и ввести обязательное проектирование лифтов в новых жилых домах этажностью от 4-х этажей и рекомендовать их установку в новом жилье этажностью от 3-х этажей.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения разрабатываются в новых строительных нормах "Жилые дома. Основные положения".

"До сих пор в наших ГСН относительно жилых домов содержатся устаревшие нормы по проектированию лифтов - обязательная их установка в зданиях высотой 5 и более этажей. Эта норма содержится в ГСН 2005 года. Но современный мир ставит условия для повышенной комфортности жителей домов - в малоэтажной жилой застройке также должны быть требования к более удобным и комфортным условиям проживания людей. Поэтому мы сейчас рассматриваем возможность обновить нормы и рекомендовать проектировать лифты в новых жилых домах выше 3-х этажей, а для домов выше 4-х этажей сделать это обязательным требованием", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что в нормах будет рекомендоваться устанавливать пассажирские лифты в домах от 3-х этажей (или с высотой между основным и верхним жилыми этажами более 8 м), обязательно же планируется их устанавливать в домах этажностью от 4-х (или с условной высотой 11,2 м).

"Лифты, их оборудование, размещение машинного и блочного помещений и лестниц между этими помещениями следует устраивать в соответствии с требованиями ДСТУ. При этом допускается применять лифты грузоподъемностью 1000 килограмм с габаритными размерами кабины с шириной и глубиной 2100 мм и 1100 мм соответственно", - написал он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.