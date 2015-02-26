Евросоюз подал уже четвертый иск в ВТО против России

Иск Еврокомиссии содержит запрос о формировании панели арбитров, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

В первый раз ЕС подавал иск с этими же претензиями в октябре 2014 года. В прошлом заявлении Евросоюз обвинял Россию в том, что введенные ею пошлины значительно превышают разрешенные на несколько видов продукции.

В материалах ЕК отмечалось, что после вступления в ВТО Россия в основном сохраняет свои импортные пошлины ниже пределов, зафиксированных в документах о присоединении. Тем не менее, по-прежнему размер пошлин на ряд товаров превышает уровни, обозначенные в договоре. В ЕК подчеркивали, что такая ситуация касается некоторых товаров, представляющих интерес для ЕС.

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По мнению ЕК, нарушения выражаются либо непосредственно в превышении ставки (например, пошлина 15% вместо оговоренных 5%), либо "в фиксировании минимальной суммы, которая должна быть выплачена, даже если это не соответствует согласованной ставке пошлины, выраженной в процентах от стоимости продукта".

Это уже четвертый иск ЕС в отношении России в рамках Всемирной торговой организации, к которой РФ присоединилась в августе 2012 года. Первое расследование было начато в 2013 году в отношении утилизационного сбора на автомобили иностранной сборки, а в начале апреля 2014 года Евросоюз подал иск против России в связи с запретом на поставки свинины из Европы. Третий иск касался российских антидемпинговых ввозных таможенных пошлин в отношении легких коммерческих автомобилей из Германии и Италии.

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Россия, в свою очередь, в декабре 2013 года подала иск к ЕС по энергокорректировкам, а в апреле нынешнего года - по третьему энергопакету Евросоюза.