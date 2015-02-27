Продавший Украине «вышку Бойко» латыш получил орден от Путина и открыл казино в Лондоне

Владелец рижской компании, которой «Чорноморнафтогаз» в 2011 году переплатил около $175 млн за буровую установку, открыл шикарное казино в центре Лондона.

Как сообщают "Наши гороші", об этом пишет Грэхем Стек "BNE".

В ноябре 2014 года в квартале Мэйфэр с видом на Гайд-парк за несколько шагов от Букингемского дворца открылось казино. Оно занимает нижние этажи отеля Park Lane Hilton и имеет отдельный вход. Ремонт помещений казино длился всего полгода, и в него было вложено 15 млн фунтов стерлингов.

И несмотря на хорошее расположение, экстравагантные детали интерьера (к примеру, позолоченные биде) и 250 работников, деятельность этого казино остается незаметной. Сайт казино - элементарный и слабый. Для экспертов рынка это казино - «темная лошадка».

Впрочем, такая осторожность казино может быть идеальной для богатых клиентов. Владельцем этого заведения является 47-летний латвиец Василий Мельник, который хорошо знаком с так называемым «Лондонградом» - это общество богатых русскоязычных жителей Лондона. И, возможно, он ориентирован именно на этих клиентов. Вообще россияне любят останавливаться в отеле Hilton. В частности, постоянным гостем отеля является сам Мельник и его друг российский миллиардер Петр Авен (президент Альфа-банка). Стоит отметить, что в мае 2014 года президент России Владимир Путин наградил Мельника «Орденом дружбы».

Мельник владеет казино в Лондоне через свою латвийскую компанию Eiroholdings Invest, которая, в свою очередь, владеет британской компанией Silverbond Enterprises.

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Бизнесмен Василий Мельник - видная фигура в Латвии. Он даже был министром финансов четыре дня в 1997 году. Сфера его бизнес-интересов простирается от трикотажа до банков. Но о его новом увлечении (казино) не знают в Латвии, потому что его латвийские компании переживают не лучшие времена. В частности, крупнейшая латвийская индустриальная компания Riga Shipyards едва избежала банкротства в 2014 году, после того как получила 1,6 млн евро убытков в 2013 году и 1,5 млн евро - в 2014 году.

Эти убытки озадачивают, если сопоставить их с открытием шикарного казино в Лондоне, а также с тем, что в 2011 году компания Riga Shipyard выиграла в Украине скандальный государственный тендер на $400 млн на поставку буровой установки для работ в открытом море.

Как известно, рижская компания стала посредником в этой закупке. Riga Shipyard купила буровую установку у норвежской лизинговой фирмы всего за $225 млн, а остальные $175 млн, по словам компании, составили стоимость транспортировки буровой установки из Сингапура в Украину, инженерные работы при транзите через Босфорский пролив и другие расходы.

Буровая установка была поставлена в Украину в последние дни 2012 года. В первые три месяца 2013 года британский филиал компании Riga Shipyard перевел $47,5 млн некой неизвестной маленькой турецкой фирме с уставным фондом в 3 тысяч евро.

По состоянию на 2011 год министром энергетики Украины был Юрий Бойко. Сейчас эта буровая установка отобрана Россией у Украины вместе с Крымом и добывает газ на украинском шельфе Черного моря рядом с Одессой.