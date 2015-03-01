Порошенко подписал закон, который освобождает от налогообложения импортированное вооружение
15:32, 01 марта 2015Разное
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, освобождающий от налогообложения импортируемую продукцию оборонного назначения, в том числе для нужд украинской армии, задействованной в проведении антитеррористической операции на востоке страны.
Порошенко подписал закон №168-VIII / УНИАН
«С одной стороны законом решается вопрос безналогового ввоза продукции оборонного назначения, в том числе для нужд антитеррористической операции на территорию Украины и повышение ее обороноспособности. С другой - исключается финансирование военно-промышленного комплекса страны - оккупанта (агрессора)», - сказано в сообщении пресс-службы главы государства.
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Согласно сообщению, Порошенко подписал закон №168-VIII от 10 февраля 2015 года "О внесении изменений в п.2 закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения продукции оборонного назначения".
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