Порошенко подписал закон, который освобождает от налогообложения импортированное вооружение

«С одной стороны законом решается вопрос безналогового ввоза продукции оборонного назначения, в том числе для нужд антитеррористической операции на территорию Украины и повышение ее обороноспособности. С другой - исключается финансирование военно-промышленного комплекса страны - оккупанта (агрессора)», - сказано в сообщении пресс-службы главы государства.

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Согласно сообщению, Порошенко подписал закон №168-VIII от 10 февраля 2015 года "О внесении изменений в п.2 закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения продукции оборонного назначения".