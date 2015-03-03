Племянник Путина войдет в совет директоров финансовой корпорации

Зовут племянника Роман Путин, и он сын двоюродного брата президента – Игоря. Роман Путин подтвердил это «Ведомостям»

«Меня пригласили в совет директоров этой организации, и я согласился. Мы по роду своей деятельности занимаемся защитой бизнеса и поиском инвестиций. Одно из основных направлений работы Объединенной микрофинансовой корпорации – помощь бизнесу».

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У Путина была в Великобритании компания Putin Consulting Ltd., нишу компании он определял так: обеспечение безопасности ведения бизнеса в российских реалиях.

Сообщается, что юристы компании оказывали помощь в подготовке документов к тендеру, предотвращали махинации в процессе тендерных процедур и проч.

Putin Consulting, в частности, помогала «Народной казне» с привлечением инвесторов летом 2014 г., рассказывает микрофинансист: к одной из ее презентаций была прикреплена рекомендация Putin Consulting, в которой говорилось, что эта компания – высококлассный заемщик.