Заместителей министров следует выбирать на открытых и прозрачных конкурсах - эксперт

Кадровую политику Кабинета министров необходимо усовершенствовать, и ввести в руководство министерств больше специалистов по каждой отдельной отрасли, чтобы деятельность министерств была более эффективной, уверен эксперт и главный редактор сайта «Авиационный портал «АвиаБиз» Богдан Долинце.

По его мнению, отсутствие отраслевых специалистов в руководстве министерств сказывается на результатах их работы.

«Так, на примере Министерства инфраструктуры мы видим, что за почти 100 дней работы министерство не добилось каких бы то ни было принципиальных достижений по отрасли. Что было сделано: министерство объявило конкурсы по отбору руководителей «Укрзализныци», «Укрпочты», аэропортов «Борисполь» и «Львов»; активно способствовало завершению строительства Бескидского тоннеля; разработало проект первой концессионной дороги; сняло руководителей «Укрзализныци» и «Укртрансинспекции» и пообещало раскрывать финансовые данные по всем подчиненным предприятиям. Хотелось бы видеть больше реформ», - отмечает Б.Долинце.

Эксперт уверен, что такая ситуация связана с тем, что у нынешних чиновников Мининфраструктуры либо отсутствует опыт работы на транспорте, либо он недостаточен.

«И это самая главная причина неэффективной работы. Нельзя бесконечно имитировать реформы, нужно их проводить», - отмечает Б.Долинце.

Одна из самых важных реформ, с которой следует начать, полагает эксперт, на открытых и прозрачных конкурсах выбрать заместителей министра, а затем возможно и руководителей ключевых департаментов, что позволить привлечь к реформам специалистов, имеющих опыт работы в отрасли и способных реформировать эту отрасль.