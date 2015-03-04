Кабмин отстранил глав Госфининспекции и Юго-Западной железной дороги

Кабинет министров Украины в рамках борьбы с проявлениями коррупции и проверки работы органов исполнительной власти инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства Государственной финансовой инспекции, а также отстранение руководства ведомства от выполнения своих обязанностей, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Решение касается Государственной финансовой инспекции. Провести служебное расследование деятельности Государственной финансовой инспекции и непосредственно ее руководителя. На время служебного расследования руководителя от выполнения служебных обязанностей отстранить», - сказал Яценюк.

Он пояснил, что руководству ведомства вменяют в вину три пункта. «Первый пункт – необъективность проведения финансовой проверки концерна «Антонов», где, по данным финпроверки, надо всему руководству концерна по ордену выдать. Вот только концерн на грани банкротства, – сказал Яценюк. – Второе – злоупотребление аудиторов финансовой инспекции во время проведения аудита госкомпаний. И третье – отсутствие действенного контроля за государственным имуществом и государственными средствами, который должен был осуществляться Госфининспекцией. Прошу две недели, и я думаю, что там надо принимать и новые кадровые решения и готовить сильного и честного человека, чтобы госкомпании и госсредства контролировались правительством, а виновные привлекались к ответственности. А не чтобы Госфининспекция была еще одной государственной кормилицей».

Читайте такжеЯценюк отстранил руководство Фискальной службы и приказал провести расследование

Яценюк подчеркнул, что правительство намерено «чистить всех». «Нет своих – чужих, есть или человек, который выполняет в это сложное для страны время функцию по защите государства, по выходу из кризиса, или есть, возможно, и новые люди, но со старыми правилами, которые будут почищены, уволены и привлечены к уголовной ответственности. И мы уже меняем, увольняем и привлекаем к уголовной ответственности», - сказал Яценюк.

Также Кабмин отстранил Алексея Кривопишина от выполнения обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги и инициирует проведение служебного расследования в отношении руководства магистрали.

«Вчера в СМИ появилась информация о коррупции на Юго-Западной железной дороге. Скромное руководство дороги, руководитель Кривопишин, по данным СМИ, за средства государства построил спортивно-развлекательный комплекс "Олимпик Вилладж". Я прошу, во-первых, правоохранительные органы незамедлительно открыть криминальное производство, и второе, мы с членами правительства посовещались, незамедлительно отстранить руководителя Юго-Западной железной дороги от выполнения обязанностей", - сказал премьер.

Читайте такжеЯценюк инициировал кадровые чистки в силовых ведомствах

Как сообщал УНИАН, Алексей Кривопишин занимает должность начальника Юго-Западной магистрали с 2002 года и по сегодняшний день.

Журналисты программы “Наши гроши” утверждают, что семья Алексея Кривопишина “заработала” около 758 млн грн на государственных тендерах.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.