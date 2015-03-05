Суд 30 апреля рассмотрит вопрос экстрадиции Фирташа из Австрии в США - СМИ

Суд Вены 30 апреля рассмотрит дело об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на австрийское издание Kurier.

По словам пресс-секретаря земельного суда Вены Кристины Зальцборн, планируется, что решение будет вынесено в тот же день.

Фирташ был задержан полицейскими в австрийской столице по запросу американского Федерального бюро расследований (ФБР) и помещен в следственный изолятор 12 марта 2014 года.

Через день суд решил оставить его под арестом с возможностью освобождения под залог в 125 млн евро.

Сумма была определена, исходя из финансового состояния олигарха и тяжести инкриминируемых ему преступлений. 21 марта олигарх был выпущен под домашний арест, где и ожидает решения суда по поводу экстрадиции в США.

Деньги на внесение залога за Фирташа в сумме 125 млн евро поступили из России.

Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года. В начале апреля в США ему предъявили обвинение в даче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.

Всего по делу о создании международной коррупционной схемы в качестве обвиняемых проходят шесть человек, включая Фирташа, венгерского предпринимателя Андраша Кноппа, гражданина Украины Сурена Геворгяна, индийского политика Рамачандра Рао и двух коммерсантов из Индии и Шри-Ланки.

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По данным следствия, Фирташ вел переговоры с индийскими чиновниками и отдавал распоряжения о выделении им средств в обмен на преференции в предоставлении разрешительных документов.

Также в расследовании агентства Reuters утверждается, что Фирташ смог приобрести по льготной цене свыше 20 млрд кубометров газа и получить кредитов на $11 млрд благодаря поддержке президента России Владимира Путина.

Более того, Фирташ покупал у "Газпрома" газ по цене $249 за 1 тыс. кубометров, тогда как НАК "Нафтогаз Украины" покупал его за $412.