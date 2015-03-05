Кабмин уволил главу госпредприятия "Укрспецторг"

Кабинет министров Украины своими распоряжениями уволил Анатолия Петренко с должности главы государственного предприятия «Укрспецторг» и Сергея Дубовика с должности заместителя главы Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения. Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства.

Как отмечается, оба чиновника уволены по собственному желанию.

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Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины своим распоряжением уволил Михаила Пасечника с должности главы Государственной службы Украины по лекарственным средствам и обнародовал правительственные решения об отстранении от исполнения обязанностей главы Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина и главы Государственной финансовой инспекции Николая Гордиенко в связи с проведением служебных расследований в отношении этих чиновников.