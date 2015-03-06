Власти РФ хотят заставить Google и Apple платить больше налогов

В администрации президента РФ Владимира Путина обсуждали возможность введения дополнительного налогообложения зарубежных интернет-компаний. В обсуждении данной инициативы принимали участие представители Роскомнадзора и Госдумы, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

Поводом к обсуждению послужила конфликтная ситуация между «Яндексом» и Google. В частности, российская компания подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на неконкурентные действия американской компании.

По мнению «Яндекса», основной конкурент препятствует предустановке на мобильные устройства под управлением операционной системы Android сервисов, конкурирующих с сервисами Google.

Участники встречи в администрации президента пришли к мнению, что Google и Apple недоплачивают налоги в российский бюджет.

Например, когда российские граждане покупают в онлайн-магазинах AppStore, iTunes и Google Play приложения, музыку и фильмы для мобильных устройств, то эти платежи не облагаются налогами в России, так как покупки совершаются напрямую у иностранных компаний.