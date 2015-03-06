Кабмин хочет сменить практически весь состав Антимонопольного комитета

Кабинет министров Украины в первом полугодии 2015 года намерен провести серьезные кадровые изменения в Антимонопольном комитете и начать работу над реформой антимонопольного законодательства, сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

По его словам, Кабмин сменит практически весь состав Комитета.

«Большинство бизнесменов – отечественных и иностранных - жалуются на Антимонопольный комитет, как на причину номер один для ведения бизнеса в Украине. Мы прописали в Меморандуме с Международным валютным фондом, что мы обязуемся в первом полугодии поменять целый состав Антимонопольного комитета, назначить нового главу, а уже во втором полугодии, как это и прописано в Коалиционном соглашении, полностью поменять антимонопольное законодательство», - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк инициировал служебные расследования в отношении руководителей Государственной фискальной службы, Государственной финансовой инспекции и ряда других ведомств. Яценюк подчеркнул, что правительство намерено «чистить всех» - без разделения на «своих» и «чужих». Как подчеркивал премьер, люди, не готовые выполнять функцию по защите государства, по выходу из кризиса, будут почищены, уволены или привлечены к уголовной ответственности.