Штат Минэкономразвития сократят на 30% за два месяца и еще на 20% к концу осени

Министерство экономического развития и торговли Украины в рамках процессе реформирования и сокращения штата в течение ближайших двух месяцев сократит количество сотрудников на 30%, а затем – еще на 20%, сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

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Он подчеркнул, что сокращение персонала министерства идет «несколько дольше, чем планировалось», однако штатное расписание уже подписано.

«Несколько дней назад новый штат подписан. Через два месяца в министерстве будет на 30% меньше сотрудников. Будем сокращать функции. А к концу осени – еще сокращение на 20%», - сказал министр.

Ранее Абромавичус уже заявлял, что в рамках реформы министерства намерен на 50% сократить штат и представить новую структуру. Абромавичус отмечал, что штат ведомства является слишком раздутым и неэффективным, что вызывает дополнительные государственные расходы и сказывается на качестве работы министерства.

В декабре Кабмин уволил заместителя министра экономразвития – торгового представителя Валерия Пятницкого. В феврале были уволены заместители министра Роман Качур и Игорь Веремий. Новым заместителями были назначены Руслан Корж и Максим Нефедов.