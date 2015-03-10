Минобороны в 2015 году направит на развитие вооружения 14 млрд гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Виктория Кушнир на брифинге в Киеве.

"В 2015 году, в соответствии с показателями государственного бюджета, Министерство обороны направит на развитие вооружения 14 млрд грн. Это составляет почти треть оборонного бюджета", - отметила Кушнир.

В этой связи она напомнила, что в прошлом году эта сумма составляла 3,9 млрд грн.

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По словам Кушнир, необходимость увеличения расходов связана с текущей военно-политической ситуацией и неудовлетворительным состоянием отдельных образцов военной техники Вооруженных сил Украины. Кушнир подчеркнула, что возраст такой техники составляет более 30 лет.

Кроме того, она сообщила, что, в соответствии с показателями государственного оборонного заказа на 2015 год, к ВСУ поступят более 500 основных образцов вооружения и военной техники, свыше 300 тыс. единиц средств поражения и свыше 3,5 тыс. других образцов вооружения и военной техники.