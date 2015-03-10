Гройсман обещает пакет экономических законов для преодоления кризиса

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман заявляет, что в ближайшее время приоритетным для парламента будет пакет экономических законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя приоритеты в работе парламента на ближайшую перспективу.

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"Мы считаем, что вполне объективно определить один из важных приоритетов - это пакет экономических законов, направленных на стабилизацию ситуации и преодоления кризиса. В том числе и в отношении всех процессов, которые происходят сегодня в экономике нашего государства", - сказал Гройсман.

Он также подчеркнул важность вопроса верховенства права и борьбы с коррупцией. "Это то, что должно быть на повестке дня предстоящей работы парламента", - сказал Гройсман.

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Председатель ВР также подчеркнул вопрос национальной безопасности и обороны, изменения в Конституцию, децентрализацию и повышение эффективности государственного управления.

"Есть ряд конкретных законов, которые мы должны принять в каждой из этих сфер. Мы все сделаем для того, чтобы в объединении президента, правительства и парламента мы смогли обеспечить принятие качественных решений по обеспечению изменений", - сказал Гройсман.