The Times: россияне тайно перевели в Британию десятки миллиардов евро
Эксперты установили зависимость от предоставляемых Центробанком РФ данных об оттоке капитала с данными о притоке капитала в Соединенное Королевство
В Великобританию за минувшие 10 лет были тайно переведены капиталы на сумму около £100 млрд (более €138 млрд), в том числе из России.
Об этом сообщает британская The Times со ссылкой на исследование Deutsche Bank, пишет РБК.
Издание подчеркивает, что в основном это деньги россиян, которые «ищут безопасные места для хранения или отмывания капиталов за пределами страны».
Эксперты установили зависимость от предоставляемых Центробанком РФ данных об оттоке капитала с данными о притоке капитала в Соединенное Королевство. Значительная часть средств попала на рынок недвижимости.
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Кроме инвесторов из России, деньги в Великобританию переводили также из Греции, Израиля, КНР и стран Ближнего Востока.
По данным ЦБ, чистый отток капитала из России в 2014 году составил больше $150 млрд. Наибольший отток произошел осенью, что совпало с введением очередных санкций в отношении России. В 2013 году показатель составлял $61 млрд. Таким образом, отток увеличился в 2,5 раза.