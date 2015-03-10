The Times: россияне тайно перевели в Британию десятки миллиардов евро

В Великобританию за минувшие 10 лет были тайно переведены капиталы на сумму около £100 млрд (более €138 млрд), в том числе из России.

Об этом сообщает британская The Times со ссылкой на исследование Deutsche Bank, пишет РБК.

Издание подчеркивает, что в основном это деньги россиян, которые «ищут безопасные места для хранения или отмывания капиталов за пределами страны».

Эксперты установили зависимость от предоставляемых Центробанком РФ данных об оттоке капитала с данными о притоке капитала в Соединенное Королевство. Значительная часть средств попала на рынок недвижимости.

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Кроме инвесторов из России, деньги в Великобританию переводили также из Греции, Израиля, КНР и стран Ближнего Востока.

По данным ЦБ, чистый отток капитала из России в 2014 году составил больше $150 млрд. Наибольший отток произошел осенью, что совпало с введением очередных санкций в отношении России. В 2013 году показатель составлял $61 млрд. Таким образом, отток увеличился в 2,5 раза.