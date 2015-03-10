В Украине хотят законодательно установить критерии выдачи разрешений бизнесу

Министерство экономического развития и торговли планирует установить на законодательном уровне исчерпывающие критерии выдачи разрешительных документов, которые ранее не были установлены в законодательном порядке.

Соответствующий законопроект размещен на сайте Минэкономразвития.

Читайте такжеРегистрацию бизнеса и недвижимости хотят поручить местным властям, нотариусам и банкамВ частности, выдача каждого разрешительного документа будет проводиться в соответствии с четко установленными критериями, среди которых уполномоченный орган выдачи, перечень требований к документам для получения разрешения, а также платность или бесплатность выдачи.

Кроме того, законопроектом предусмотрено обязательное установление исчерпывающего перечня оснований для отказа в выдаче, а также срок действия разрешения.

Согласно пояснительной записке к документу, принятие данной законодательной инициативы направлено на повышение уровня защиты прав предпринимателей, а также на согласование правил выдачи разрешений.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла предложенный правительством закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении условий ведения бизнеса (дерегуляция).

За законопроект (№1580) во втором чтении проголосовали 260 народных депутатов из 354, зарегистрированных в сессионном зале (при необходимых 226).

Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, этот законопроект "значительно упрощает регуляторное давление на бизнес, предусматривает упрощение по ряду направлений, в том числе по сельскому хозяйству".

Кроме того, Министерство экономического развития и торговли в рамках дерегуляции планирует в 3 этапа сократить количество и функции регулирующих органов.