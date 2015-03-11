Призывающий "затянуть пояса" Минфин арендует автомобиль за 1,25 млн гривень

Об этом говорится в сообщении министерства на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно тендерной документации, от участников конкурса министерство требовало автомобиль марки «Фольксваген Туарег» либо его эквивалент. Прогнозируемый годовой пробег составит 72 тыс. км.

По итогам конкурса выиграла государственная компания «Управление по эксплуатации имущественного комплекса», предложив за свои услуги 1,2468 млн грн. В тендере также принимали участие: автопредприятие хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров, с предложением в 1,2474 млн грн, и частный предприниматель, который готов был оказать услуги за 720 тыс. грн.

Конечный срок заключения договора – 4 апреля 2015 года.

Как ранее сообщал УНИАН, крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины», дефицит бюджета которого в 2014 году составил 110 млрд грн, намерен арендовать 33 автомобиля, включая 4 авто представительского класса, за 14,6 млн грн для выполнения функциональных обязанностей сотрудников холдинга, встречи иностранных делегаций.