Порошенко: коррупционеры - "второй фронт" внутри страны

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украина воплотит согласованные с Международным валютным фондом реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

"У меня ответ будет очень простым - не дождутся", - сказал президент, отвечая на вопрос, что может помешать проведению реформ, которые согласованы с МВФ.

Он также отметил, что в свое время многие ожидали, что Украина не сможет провести досрочные парламентские выборы, что в парламенте не удастся сформировать коалицию, не будет избран премьер и не удастся проводить через парламент реформы.

"Потому я всегда говорю, что у нас есть два фронта. Первый - на востоке, где героические Вооруженные силы ведут очень тяжелую борьбу с одной из наиболее мощных военных машин в мире, но есть и второй фронт - внутри страны - это коррупционеры. И если мы сегодня не можем дать тех или иных социальных льгот, власть должна продемонстрировать решительные шаги по борьбе с коррупцией... Есть ли риск того, что мы будем атакованы, и ситуация дестабилизирована? Он есть, но и очень ответственное и достойное поведение, которое демонстрирует украинский народ, является очень мощным залогом того, что все у нас получится. Я в этом твердо убежден, и мне приятно, что наши европейские партнеры нас очень поддерживают", - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, Украина сегодня ожидает положительного решения Международного валютного фонда относительно новой программы кредитования украинской экономики сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл.

Яценюк отметил, что Украина уже подписала с МВФ программу реформ и выполнила часть предварительных мероприятий, которые необходимо было выполнить по линии правительства, парламента и президента.

Кроме того, Яценюк подчеркнул, что средства МВФ и программа Фонда будут положены в основу экономического развития страны.