Депутаты настаивают на люстрации руководства ТПП и всех организаций с госфункциями

Необходимо изменить законодательство, чтобы руководители организаций, которые наделены монопольными регуляторными функциями, подлежали люстрации. Об этом на специальном брифинге отметили народные депутаты Украины Ирина Суслова и Игорь Луценко, комментируя деятельность Торгово-промышленной палаты Украины под руководством Геннадия Чижикова.

Ирина Суслова отметила, что есть многочисленные обращения предпринимателей о вымогательстве руководством ТПП непредусмотренных законом средств за предоставление услуг. Также зафиксированы случаи выдачи сомнительных сертификатов об обстоятельствах форс-мажора оффшорным фирмам.

«Известно, что в отношении деятельности ТПП Украины возбуждено дело Службой безопасности Украины. Идут суды по неуплате налогов. Однако президент Торгово-промышленной палаты Чижиков уже год никак не отчитывается перед Контрольно-ревизионной комиссией и не предоставляет фактически никаких финансовых документов», - отметила Суслова.

В свою очередь, член фракции «Батькивщина» Игорь Луценко подчеркнул, что «на сегодня существует практика, когда государство передает определенные функции».

«В частности, в данном случае речь идет о Торгово-промышленной палате. И, к сожалению, если смотреть статистику подобных вещей, передачу функций, то это, как правило, источник коррупционных полномочий. При том, что государство не может влиять непосредственно на общественные организации, которые защищены соответствующим законодательством», - отметил Луценко.

Депутаты убеждены, что необходимо «пересмотреть люстрационное законодательство, которое не коснулось общественных организаций, наделенных отдельными государственными функциями».

Напоминаем, что ранее нардеп Ирина Суслова инициировала создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по злоупотреблениям в ТПП Украины.

Стоит отметить, что ТПП Украины, среди прочего, обладает правами удостоверения обстоятельств форс-мажора, оценки экспертного товара, заверки переводов договоров и тому подобное.