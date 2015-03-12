Премьер должен поставить перед Билоусом задачи, а потом провести их аудит - политолог

13:01, 12 марта 2015
Разное
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Работа следственной комиссии, назначенной премьер-министром А. Яценюком две назад недели, 24 февраля, с целью расследования деятельности ГФСУ, продлена еще на несколько дней.  

Глава налоговой Игорь Билоус, 13 марта 2014 г.

Таким образом, вопрос о возобновлении полноценного функционирования главного фискального органа Украины и его временно отстраненного от работы  руководителя Игоря Билоуса, остается открытым.

Эксперты предупреждают: затягивание процесса способно нанести ущерб и без того ослабленной экономике страны. «Арсению Яценюку сейчас не стоит тянуть с решением,  - считает политолог Вадим Карасев. – Премьер должен четко изложить суть претензий Игорю Билоусу, поставить конкретные задачи и через обозначенный срок провести аудит их выполнения».

С другой стороны, по мнению политолога,  «специалистом, которому удалось в условиях резкого падения экономики и сокращения  налоговой базы наполнить доходную часть государственный бюджета сверх плана, пренебрегать нельзя».  

Вадим Карасев также уверен, что затягивание решения о дальнейшей работе налогового органа  может нанести непоправимый ущерб государству в деле получения международных финансовых кредитов.

«МВФ внимательно следит за всеми процессами, способными повлиять на платежеспособность кредитуемого государства, - говорит Вадим Карасев. – Поэтому даже незначительная  нестабильность в работе любого финансового учреждения – это риск для кредитора». 

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