Премьер должен поставить перед Билоусом задачи, а потом провести их аудит - политолог

Таким образом, вопрос о возобновлении полноценного функционирования главного фискального органа Украины и его временно отстраненного от работы руководителя Игоря Билоуса, остается открытым.

Эксперты предупреждают: затягивание процесса способно нанести ущерб и без того ослабленной экономике страны. «Арсению Яценюку сейчас не стоит тянуть с решением, - считает политолог Вадим Карасев. – Премьер должен четко изложить суть претензий Игорю Билоусу, поставить конкретные задачи и через обозначенный срок провести аудит их выполнения».

С другой стороны, по мнению политолога, «специалистом, которому удалось в условиях резкого падения экономики и сокращения налоговой базы наполнить доходную часть государственный бюджета сверх плана, пренебрегать нельзя».

Вадим Карасев также уверен, что затягивание решения о дальнейшей работе налогового органа может нанести непоправимый ущерб государству в деле получения международных финансовых кредитов.

«МВФ внимательно следит за всеми процессами, способными повлиять на платежеспособность кредитуемого государства, - говорит Вадим Карасев. – Поэтому даже незначительная нестабильность в работе любого финансового учреждения – это риск для кредитора».