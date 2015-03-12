Посол ЕС рассказал, как украинским товарам «найти свою нишу» на европейском рынке

Рост экспорта украинской продукции в страны Европейского Союза на протяжении 2014 года замедлялся в связи с общей экономической ситуацией в Украине, сообщил глава представительства Европейской Комиссии в Украине Ян Томбинский в ходе конференции в Киеве.

«Мы увидели за последний год снижение этой динамики (роста экспорта украинских товаров в ЕС – УНИАН) - с 13% в первые месяцы до 3% к концу года», - сказал Томбинский.

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При этом он отметил, что снижение экспорта из Украины в ЕС в первую очередь связано с общей экономической ситуацией в Украине, а также отсутствием финансовых механизмов поддержки украинского экспорта.

В то же время, Томбинский подчеркнул, что европейский рынок перенасыщен товарами, поэтому Украине придется искать свою нишу на этом рынке. Помимо этого, глава представительства Европейской Комиссии в Украине отметил, что для наращивания экспорта украинских товаров в ЕС украинские власти должны принять все законодательные изменения для внедрения европейских стандартов в стране.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что рост украинского экспорта в Евросоюз по итогам 2014 года составил 12%.