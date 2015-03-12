77 госкомпаний получат новых руководителей

В частности, ведомство планирует назначить руководителей госпредприятий «Промспецсвязь», производителя промышленного оборудования «Днепромашуглеобогащение», завода по производству радиоаппаратуры «Зенит», а также летно-испытательного предприятия «Взлет».

Кроме того, новые руководители будут назначены на горно-химическом предприятии «Сера», а также на Харьковском электромеханическом заводе.

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