77 госкомпаний получат новых руководителей
18:21, 12 марта 2015Разное
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Министерство экономического развития и торговли планирует назначить новых руководителей в 77 государственных компаниях и уже объявило конкурс на замещение вакантных должностей, сообщается на сайте Минэкономразвития.
REUTERS
В частности, ведомство планирует назначить руководителей госпредприятий «Промспецсвязь», производителя промышленного оборудования «Днепромашуглеобогащение», завода по производству радиоаппаратуры «Зенит», а также летно-испытательного предприятия «Взлет».
Кроме того, новые руководители будут назначены на горно-химическом предприятии «Сера», а также на Харьковском электромеханическом заводе.
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