В Украине появился уполномоченный по вопросам госдолга

Соответствующее распоряжение опубликовано на веб-портале правительства.

Кабмин ввел должность уполномоченного по вопросам государственного долга 11 марта. Обязанностью уполномоченного является разработка и реализация предложений по управлению госдолгом, которые могут включать проведение сделок, выпуск, выкуп и продажу государственных долговых обязательств, а также проведение переговоров о реструктуризации.

Ранее Кабмин обновил состав руководства Министерства финансов, уволив заместителей министра Дениса Фудашкина и Владимира Матвийчука, и назначив 4 новых заместителей министра.

Читайте такжеУкраина в этом году сможет получить $16,3 млрд, включая $10 млрд от МВФКак сообщал УНИАН, Министерство финансов начинает консультации с внешними кредиторами по реструктуризации части суверенного долга для снижения его давления на государственные финансы.

Министр финансов Наталья Яресько сообщила, что переговоры по реструктуризации части суверенного долга могут продлиться несколько месяцев – минимум до мая.

Она напомнила, что объем задолженности к реструктуризации составляет порядка 15 млрд долл. Но несмотря на такой объем, Яресько подчеркнула, что с оптимизмом оценивает будущие переговоры.